EXPORT | Pizza, forni made in Caserta esportati in 21 Paesi del mondo

Su L’Economia del Corriere della Sera focus sui forni per pizzerie prodotti artigianalmente ad Alvignano, in provincia di Caserta, ed esportati in 21 Paesi.

“Il più lontano si trova a 10.300 chilometri di distanza, alla Pizzeria Cielo Blu nelle Filippine. Un altro si trova a Seul, in Corea del Sud a circa 9 mila chilometri di distanza. Il Lievita di Cape Town e il Cafe 28 di Sandton in Sudafrica ne hanno altri due a circa 8300 chilometri. Più vicino uno che si trova nel Connecticut a 7000 chilometri”.

“E’ una storia di eccellenza quella della Pasquale Fazzone, mastro fornaro che vede il capostipite di famiglia guidare i due figli, Roberto e Danilo, alla conquista del globo in un mix di antica manualità e innovazione” si legge.

“Siamo scelti dagli chef pizzaioli più importanti al mondo – afferma il primogenito Roberto -. Siamo presenti in ben 4 continenti e siamo pronti a conquistare anche l’Oceania. Il tutto, grazie a un’innovazione che ha reso i nostri forni facilmente trasportabili e a una comunicazione che si basa sempre più sui social network pur non perdendo quella componente umana che ci è propria”, “la pizza nel mondo è un must. C’è un motivo se è riconosciuta come patrimonio dall’Unesco e le sono dedicate giornate mondiali. E noi siamo decisi a preservarne l’artigianalità, a partire dal forno, rigorosamente made in Alvignano”.