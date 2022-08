EXPO ROMA 2030 | Donato Di Santo “Ambasciatore” in Ecuador, Panama, Colombia e Repubblica Dominicana

Anche l’emigrazione al centro dei colloqui di Donato Di Santo, in Ecuador quale inviato speciale a sostegno della candidatura di Roma per l’Expo 2030.

L’emigrazione, sia quella ecuadoriana in Italia, dove risiede la seconda comunità del Paese andino in Europa, sia quella italiana in Ecuador che, in particolare, è stata oggetto di un incontro ad hoc, promosso dall’ambasciatrice Caterina Bertolini, con il presidente del Comites italiano in Ecuador, Salvatore Foti, che ha accolto con molto entusiasmo la candidatura di Roma a nome della intera collettività.

Foti, nel corso dell’incontro con Di Santo, ha sottolineato “l’importanza che la comunità italiana in Ecuador attribuisce a questa inedita opportunità”, impegnandosi a sostenere la candidatura di Roma in tutti gli ambiti istituzionali e sociali.

Panama, la Colombia e la Repubblica Dominicana le prossime tappe del viaggio di Donato Di Santo, uno dei massimi esperti di America Latina.