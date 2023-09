EUROPEE 2024 | Renzi vuole i voti di Forza Italia: “Con Tajani è diventata ‘forse Italia’”

Il leader di Italia Viva punta al centro. Che ne pensa Mastella? “Parliamone, ma non può essere che Renzi faccia il Marchese del Grillo: o si parte tutti insieme o non va bene”

“La soglia del 3%? Per me la legge non va cambiata; il governo Meloni ha fatto aumentare la benzina, l’inflazione picchia durissimo, sta per ripartire la scuola con costi superiori… Davanti a questo caos vogliamo metterci a parlare della soglia di sbarramento? Ci prendono per matti. Io sono contrario”. Lo ha detto il leader di Iv Matteo Renzi da Agorà.

Alle Europee 2024 “dove prenderemo i voti? Da chi ha votato Terzo Polo, da un pezzo di Pd che non può accettare la deriva a sinistra della Schlein e da un pezzo di FI che votava per Berlusconi e ora non puo’ votare Salvini e Meloni”. Perchè, “quando c’era Berlusconi era Forza Italia ora, con tutto il rispetto, con Tajani è forse Italia”.

Renzi dunque punte al centro. Che ne pensa un centrista doc come Clemente Mastella? Il sindaco di Benevento è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Fino a qui tutto bene” su Radio Cusano Campus.

Sulla proposta di un nuovo centro lanciata dal leader di Italia Viva Matteo Renzi, Mastella commenta: “Per me va bene, ma non vorrei che si facesse come con Meucci che inventò il telefono e poi Bell ne sfruttò la portata economica, in questo caso politica. Oggi c’è un’opposizione che non rappresenta un’alternativa al governo, dall’altro c’è un centrodestra che ha perso Berlusconi nell’area centrale. Questo centro può nascere su quelle che erano le basi della Margherita. Però qui non può essere che Renzi faccia il Marchese del Grillo, o si parte tutti insieme e con un rapporto paritario oppure non va bene”.