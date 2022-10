Eugenio Bennato verso la California con la sua “Taranta Power”

“Con la mia band siamo in partenza per gli Stati Uniti, destinazione la California, Los Angeles, San Francisco: i posti più attraenti del Nord America per chi fa musica”

Eugenio Bennato, intervistato dal Corriere del Mezzogiorno, annuncia il suo tour in California, con la sua Taranta Power, in occasione dell’Italian World Heritage Month.

“Con la mia band siamo in partenza per gli Stati Uniti, destinazione la California, Los Angeles, San Francisco: i posti più attraenti del Nord America per chi fa musica. Ci sono stato già varie volte, ma ci manco da tanto, da quando creai il progetto Taranta Power. Porteremo lì il nostro ‘vento popolare'”.

Due le date volute dagli Istituti Italiani di Cultura di Los Angeles (diretto da Emanuele Amendola) e San Francisco (diretto da Anna Maria Di Giorgio). Giovedì 6 ottobre, alle 19, l’appuntamento è al Grand Warner Theatre della città degli angeli per un evento – spiega l’artista – presentato da Consolato d’Italia e Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles, in collaborazione con Department of Cultural Affairs of the city of Los Angeles, Councilman Joe Buscaino e di Lila – Little Italy of Los Angeles Association. Martedì 11 ottobre, alle 19, la tappa al Club Fugazi di San Francisco.