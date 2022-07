ESTATE 2022 | Ricette da fare in casa alternative al gelato

Con l’arrivo dell’estate ed il caldo torrido di queste settimane, si fa sempre più forte l’esigenza degli italiani di cercare refrigerio, non solo con i climatizzatori – verrebbe da dire – ma anche nel cibo, di cui l’Italia vanta una tradizione ben radicata ed è parte integrante della sua cultura. Motivo per il quale agli italiani è riconosciuto quel buon gusto che li contraddistingue e una forte predisposizione di sentirsi in armonia negli spazi della cucina, in linea con la volontà di essere essi stessi gli artefici delle creazioni fatte in casa.

In particolare, il trend del momento vede in vetta alla classifica delle ricette più replicate dolci estivi che sostituiscono il gelato tradizionale, l’evergreen per eccellenza dell’estate. A questo, si unisce la necessità di ricercare la qualità, a partire dalle materie prime per creare piatti home made più salutari e controllati rispetto ai prodotti già confezionati.

Un’analisi di questo scenario è stata compiuta da Bimby®, leader nel settore dei robot da cucina multifunzione, un alleato nella preparazione di piatti a regola d’arte e che vanta un’expertise anche nello sviluppo di ricette in modalità guidata, con le sue oltre 8.000 italiane presenti in Cookidoo®, la piattaforma ufficiale di ricette Bimby®.

Ma che dolci amano preparare gli italiani in casa? Se le ultime tendenze dimostrano che, sempre di più, si prediligono le alternative al gelato – per lo più consumato fuori casa – nella classifica dei dessert di cui gli italiani vanno matti troviamo il sorbetto, dolce intenso e corposo tipico della tradizione italiana, composto da una purea di frutta. Amatissima, che resiste ai cambiamenti e alle mode, è la granita, il granuloso dolce ghiacciato che richiama i sapori e i profumi della sua terra d’origine, la Sicilia. A questi si unisce il frozen yogurt, dolce d’origine americana, che negli ultimi anni ha conquistato i palati di tutto il mondo, compreso quello esigente degli italiani. Questo dolce è al primo posto tra i dessert home made, apprezzato soprattutto per il suo gusto leggero ed il basso contenuto di grassi, in linea dunque con la crescente attenzione per una sana ed equilibrata alimentazione. Facile da preparare, permette di sperimentare in cucina grazie a tutte le sue varianti di gusto possibili: tra queste, le più amate sono certamente quelle alla frutta.

Oltre ad essere un perfetto antistress, la preparazione home made ha il grande vantaggio di poter selezionare le materie prime da utilizzare. Tra queste infatti, l’immancabile nelle case degli italiani, soprattutto in estate, è indubbiamente la frutta: pesche, albicocche, fichi, anguria, melone, ciliegie: ogni frutto, è caratterizzato da una dolcezza, un sapore ed un profumo fortemente caratterizzanti, motivo per il quale è spesso la frutta ad essere protagonista dei dolci estivi.

Ma è pur vero che gli italiani non rinunciano alla versalità di altri due intramontabili ingredienti: caffè e cioccolato sono ancora tra i sapori in cima alle loro preferenze. Sul fronte caffè, dolce gettonato dell’estate 2022, sia per la soddisfazione al palato che per velocità e semplicità di preparazione, è lo Spumone, dolce al cucchiaio solitamente servito in calici da dessert. Al cioccolato, invece, la ricetta home made del momento è il classico semifreddo: dolce morbido e dalla consistenza vellutata, un mix di meringa e panna semimontata a cui si può accompagnare anche della frutta di stagione.

Sulla piattaforma Cookidoo® è possibile consultare più di 200 ricette di dessert rinfrescanti per l’estate, da realizzare in casa in molteplici versioni, sia classiche che rielaborate in chiave alternativa. Tra queste, Bimby® propone due ricette tra le più eseguite quando si parla di home made: lo Spumone al caffè e il Frozen yogurt al melone.

Ecco di seguito, le ricette in esclusiva per il lettori:

SPUMONE AL CAFFÈ

L’alternativa al gelato più veloce in assoluto è lo Spumone: in 10 minuti si può preparare un buonissimo Spumone al caffè con semplicemente latte, zucchero e cubetti di ghiaccio.

Ecco come prepararlo utilizzando Bimby® e le comode funzioni per polverizzare, tritare anche il ghiaccio e montare:

Mettere nel boccale 90/100 g di zucchero e 10 g di caffè istantaneo solubile, polverizzare: 15 sec./vel. 10. Riunire sul fondo con la spatola.

Aggiungere 400 g di cubetti di ghiaccio lasciati qualche minuto a temperatura ambiente

e 90 g di latte, montare: 5 min./vel. 5. Servire subito.

FROZEN YOGURT AL MELONE

Il Frozen Yogurt è la versione ‘young’ e salutare del classico gelato, più leggera e dal sapore leggermente acidulo. Oltre all’ingrediente base, se ne possono preparare versioni diverse con frutta di stagione come frutti di bosco o albicocche, da servire con varie guarnizioni.

Ecco come preparare un ottimo Frozen Yogurt al melone in casa con Bimby: