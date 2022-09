Escort4you spiega i dati raccolti sul trend del fenomeno

Al contrario di molti settori che hanno risentito anche pesantemente della crisi economica e del post pandemia, il settore delle escort è in crescita continua già da diversi anni e il trend positivo sembra continuare. La directory Escort4you ha raccolto diversi dati interessanti sul fenomeno, vediamo le informazioni principali.

Le tipologie più richieste

Sul sito Escort4you le ragazze più richieste sono le cosiddette Top Escort, ovvero delle donne particolarmente belle o che offrono servizi esclusivi, spesso ex modelle o attrici che vengono considerate le migliori escort in Italia. Nonostante i costi maggiori delle prestazioni, le Top Escort continuano ad avere un grande successo sui siti specializzati come Escort4you. La comodità offerta dalle Top Escort è che spesso si spostano in tour di città in città, toccando generalmente i maggiori centri in Italia, come Roma o Milano, e anche i centri più turistici, specialmente nella stagione estiva (le Top Escort a Rimini sono tra le più cercate).

I dati economici e i trend di presenza sul territorio

Escort4you spiega che il business delle escort muove annualmente oltre 4 miliardi di euro, una cifra che sembra destinata a crescere, visto il trend degli ultimi anni. Inoltre, dal 2020 al 2021, nonostante la pandemia o forse proprio a causa sua, si è registrato un aumento del 7% nel numero di escort e Top Escort in Italia. Sono presenti attualmente circa 120.000 escort sul territorio italiano, più altre 20.000 che non svolgono il lavoro stabilmente, ma solo occasionalmente. Il numero di escort è cresciuto in quasi tutte le province italiane, con poche eccezioni (tra cui Olbia, Caltanissetta e Cosenza).

Perché il fenomeno è in crescita

Ci sono diversi fattori che hanno contribuito in questi anni alla crescita del business delle escort. Uno tra questi è probabilmente la maggiore consapevolezza sui temi legati al sesso, dovuta a una maggiore informazione e soprattutto alla facilità nel reperire queste informazioni. Internet inoltre ha favorito la nascita di siti specializzati, come Escort4you, che hanno semplificato la ricerca di annunci di escort in tutte le città, contribuendo alla diffusione del fenomeno. Complice anche la crisi innescata dalla pandemia, molte donne e uomini hanno deciso di “arrotondare” le entrate con attività extra.