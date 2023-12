Caro direttore,

in qualità di Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, mi fa particolarmente piacere portare il mio saluto a questa importante testata creata per gli italiani residenti all’estero, in virtù delle mie specifiche deleghe alle politiche per gli italiani nel mondo, alle relazioni bilaterali con i Paesi dell’America Centrale e dei Caraibi e alle questioni relative all’Istituto Italo Latino Americano di Roma.

Dedicandomi ormai da oltre un anno a queste tematiche, ho avuto modo di approfondire le connessioni tra la tradizione latinoamericana e il “saper fare” italiano, che si inscrivono nel solco di un lungo percorso di storie di immigrazioni italiane nel Continente americano e giungono alle più recenti espressioni della società e della cultura dell’America Latina, nostro interlocutore autentico per condivisione di valori e di interessi.

Volgendo lo sguardo alle priorità di quest’area, il territorio si contraddistingue per il peso strategico che occupa nell’agenda della nostra politica estera in quanto partner storicamente privilegiato.

Ho avuto modo di constatarlo in prima persona nel corso delle mie numerose missioni effettuate nell’ultimo periodo nel Continente: da Panama, al Guatemala, viaggiando due volte in Messico, due volte in Repubblica Dominicana, due volte in Argentina e in Paraguay.

Sottosegretario Giorgio Silli a Santo Domingo, Repubblica Dominicana

Un’evidenza ampiamente dimostrata altresì dalla XI Conferenza Italia-America Latina e Caraibi svoltasi a Roma lo scorso mese di ottobre, fortemente voluta dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Onorevole Antonio Tajani.

Una cornice di dialogo politico multilaterale, solido, incisivo ed efficace che ha rappresentato un’occasione preziosa per contribuire al rafforzamento ulteriore dei rapporti con una parte del mondo con cui le tante analogie, sia sul piano istituzionale, che dal punto di vista del profilo storico, economico, culturale e delle relazioni tra le rispettive società civili, sono storicamente fortissime.

Affinità di valori e di tradizioni, di sentire comune e di condivisioni, che affondano le radici nel passato dei nostri popoli, legati da profondi vincoli di amicizia e di collaborazione.

Il nostro Governo, e in particolare la Farnesina, sono instancabilmente impegnati in questo percorso di potenziamento delle nostre relazioni con la regione latinoamericana, nell’ottica di un confronto costante e costruttivo tra tutti i Paesi Membri, con l’obiettivo di una crescita comune e mutuamente vantaggiosa.

L’Italia si adopera anche per incentivare e sostenere un solido impegno da parte dell’Unione Europea nella cooperazione bi-regionale tra quest’ultima, l’America Latina e i Caraibi.

Non ultimo, l’alacre lavoro del Governo si rivolge con costanza all’attrazione di investimenti da parte dei grandi imprenditori dell’America Latina, molti dei quali sono di origine italiana, rappresentanti aziende per un fatturato consolidato totale di circa 150 miliardi di euro. In loro onore, di recente, è stato organizzato un evento dedicato, a Roma, con una cena nella suggestiva cornice di Palazzo Colonna: un’opportunità aggiuntiva che concorre a riallacciare e intensificare – con un occhio di riguardo anche al tessuto economico-imprenditoriale – il legame storico tra i due contesti latinoamericano e italiano.

Mi preme ricordare specialmente, in questa sede, come i tantissimi italiani e italo-discendenti presenti in America Latina siano un elemento di forza e di traino nei rapporti tra i nostri Paesi, presentandosi come promotori di sviluppo di numerose e dinamiche comunità latinoamericane in Italia e italiane in America Latina.

Per questo, testate del genere sono particolarmente rilevanti, fungendo da collante e mantenendo un canale di comunicazione costante e puntuale tra le due realtà: un punto di riferimento non solo per i connazionali che vivono lontani dal Bel Paese, ma anche per coloro che, vivendo in Italia, sono interessati al mondo dell’emigrazione in generale, alle iniziative delle comunità italiane sul territorio e alla condivisione di informazioni, di spunti di riflessione e di approfondimenti di varia natura. Che spaziano dalla politica all’attualità, dall’economia al mondo dello sport, dello spettacolo, del cinema, della televisione e della cucina italiana nel mondo, nonché ad ogni altro argomento capace di permeare la quotidianità dei nostri connazionali.

Giorgio Silli

Sottosegretario agli Esteri con delega agli italiani nel mondo