Emilia-Romagna, Salvini: “Vinceremo le elezioni, tornerò spesso a Bologna” [VIDEO]

LEGGE ELETTORALE: ‘A ITALIANI NON VENGA SOTTRATTO STRUMENTO REFERENDUM’

“Mi aspetto che gli italiani possano scegliere, possano votare, che non venga loro sottratto questo strumento di democrazia che è il referendum”. Lo ha detto Matteo SALVINI, a Bologna, riguardo l’attesa decisione della Corte Costituzionale sul referendum proposto dalla Lega sulla legge elettorale per cancellare la quota proporzionale. ” Perché la legge elettorale – prosegue – non può essere chiusa in due stanze fra tre partitini che vogliono tornare al proporzionale per salvare la poltrona. Mi auguro che la consulta dia la parola al popolo”.