Emanuele Finocchiaro, pasticcere siciliano, Ambasciatore del panettone 2022

E’ giunta alla sua 14esima edizione la fiera nazionale del panettone e del pandoro di Milano. All’appuntamento era presente anche Emanuele Finocchiaro, pasticcere siciliano, titolare dell’azienda siciliana “Solo Sole”, che si è aggiudicato nuovamente – scrive il quotidiano La Sicilia – il titolo di “Ambasciatore del panettone 2022”, grazie all’inconfondibile gusto del suo panettone al pistacchio, soffice come una leggerissima nuvola, che molti affezionati visitatori della fiera aspettavano di assaporare nuovamente dopo l’assaggio dello scorso anno.

Il panettone al pistacchio siciliano di Finocchiaro è realizzato tenendo conto dei sapori del territorio e coniugando insieme la sapienza della tradizione e lo studio dell’innovazione. Questo il segreto che già lo scorso anno aveva permesso al pasticcere siciliano di essere nominato “Ambasciatore del panettone per il 2021”.

La fiera è stata per la rinomata azienda etnea anche occasione per sviluppare nuovi e interessanti contatti con clienti esteri che permetteranno alla vasta gamma di prodotti “Solo Sole” di volare oltre Europa. Un altro esempio di made in Italy, eccellenza italiana che si preparata a conquistare il mondo.