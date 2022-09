ELEZIONI | Nord e Centro America, Arcobelli (Fdi): “Grazie per il sostegno e la fiducia”

“In tutti questi anni di attività nel mondo dell’Associazionismo e della rappresentanza ho cercato di portare avanti quanto insegnatomi da Mirko Tremaglia, sempre con onore, dignità ed umiltà. Forse questo è il mio più sentito rammarico, non aver potuto raggiungere l’obiettivo di rappresentare i nostri connazionali in Parlamento”

“Desidero trasmettere la mia più profonda gratitudine per la fiducia e la preferenza ricevuta a tutti gli elettori, connazionali donne e uomini, giovani e meno giovani, residenti in America Settentrionale e Centrale”. Lo dichiara in una nota Vincenzo Arcobelli, candidato senatore della lista unica del centrodestra nella ripartizione estera Nord e Centro America.

“Sfortunatamente – prosegue Arcobelli, che ha raccolto 8.257 preferenze personali – i risultati elettorali in Italia non riflettono quelli della ripartizione Estero, per molteplici motivi; mi consolo per il contributo dato per far vincere un nostro deputato di Fratelli d’Italia”, il deputato, appunto, eletto in quella ripartizione.

“In tutti questi anni di attività nel mondo dell’Associazionismo e della rappresentanza ho cercato di portare avanti quanto insegnatomi da Mirko Tremaglia, sempre con onore, dignità ed umiltà. Forse questo è il mio più sentito rammarico, non aver potuto raggiungere l’obiettivo di rappresentare i nostri connazionali in Parlamento.

Il mio pensiero va certamente a tutte quelle persone che sono state vicine a me, ai compatrioti con cui ho condiviso idee, progetti e disegnato un cammino di valori comuni, portandoci ad essere punti di riferimento fondamentale per la difesa e la tutela dei diritti degli Italiani all’estero; al responsabile del dipartimento italiani nel mondo Roberto Menia, a cui auguro di cuore, assieme agli eletti all’estero, di portare avanti le nostre battaglie”.

“Sono estremante felice per Giorgia Meloni per aver raggiunto quel consenso di grande successo assieme a Fratelli d’Italia. A lei, auspicabilmente prima donna presidente e capo del futuro governo italiano, auguro tutto il bene di questo mondo: la nostra Nazione ha bisogno della sua leadership, competenza, responsabilità e qualità politiche; la incoraggerò a prendere, come dettoci nel passato, iniziative concrete per gli italiani all’estero, iniziando dal ripristino del ministero degli italiani nel mondo”.

“Continuerò a servire le comunità italiane, sempre con lo spirito di dedizione, nel rispetto istituzionale delle funzioni di rappresentante, e sempre con la massima coerenza, lealtà, trasparenza per la Patria. Ovunque, prima di tutto italiani”, conclude Arcobelli.