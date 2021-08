Elezioni Comites, M5S: “Ok al voto elettronico”

“Il 3 dicembre prossimo si terranno le elezioni per il rinnovo dei membri dei Comitati degli italiani all’estero (COMITES) e salutiamo con soddisfazione l’avvenuta approvazione di una risoluzione proposta dalla maggioranza che, in occasione di queste votazioni, impegna il Governo a sperimentare il voto elettronico, a organizzare una vasta campagna informativa e a semplificare le procedure amministrative per la partecipazione”. Lo dichiarano le deputate e i deputati del M5s in commissione Affari esteri.

“Il MoVimento 5 stelle – aggiungono – ha sempre fatto del voto elettronico uno dei suoi punti fermi, perche’ si tratta dell’unico strumento che puo’ agevolare un’effettiva e piena realizzazione della democrazia”.

“Ora e’ necessario che sia garantita la massima informazione in modo che tutti i nostri concittadini residenti all’estero possano svolgere le pratiche necessarie per ricevere la scheda elettorale. Possono farlo sin da subito e la partecipazione alla tornata del 3 dicembre va assolutamente incoraggiata. Coloro che potranno votare on line per il rinnovo dei COMITES saranno i precursori di un sistema destinato ad affermarsi presto dappertutto”, concludono i deputati del M5s.