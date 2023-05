EL SALVADOR | Guido Estuardo Albani Maldonado coordinatore MAIE degli italo-discendenti

E’ un italo-guatemalteco conosciuto e apprezzato sia in Guatemala che in El Salvador: si occuperà di mantenere e rafforzare ulteriormente i rapporti con i tanti discendenti di italiani che vivono nel Paese dell’America Centrale

Guido Estuardo Albani Maldonado è il nuovo coordinatore degli italo-discendenti in El Salvador. A nominarlo Giuseppe Cacace, coordinatore MAIE Centro America, d’accordo con Vincenzo Odoguardi, vicepresidente MAIE.

E’ un italo-guatemalteco conosciuto e apprezzato sia in Guatemala che in El Salvador: si occuperà di mantenere e rafforzare ulteriormente i rapporti con i tanti discendenti di italiani che vivono nel Paese dell’America Centrale.

Guido ha un lungo percorso all’interno dell’associazionismo e della politica locale; è stato anche candidato al Parlamento centroamericano in occasione delle elezioni 2023. Attualmente lavora nel Congresso della Repubblica di Guatemala.

“E’ davvero un orgoglio e un onore per me entrare a far parte dell’unico movimento di italiani all’estero presente a livello globale”, dichiara il neo coordinatore. “Condivido la visione culturale e politica del MAIE: gli italiani nel mondo e i loro discendenti desiderano essere protagonisti della vita politica italiana, anche se viviamo lontano dallo Stivale. Soprattutto, noi che viviamo oltre confine dobbiamo essere solidali con i nostri connazionali, soprattutto con i più deboli e bisognosi. Sono pronto a lavorare – conclude – nell’interesse della comunità italiana e degli italo-discendenti, certo che in tanti si avvicineranno al Movimento Associativo Italiani all’Estero, ormai un punto di riferimento sicuro per moltissimi italiani nel mondo”.

Soddisfatto Cacace: “Ringrazio Guido per la sua disponibilità e il suo entusiasmo. I tanti italo discendenti che vivono a El Salvador da oggi hanno un interlocutore, pronto ad ascoltarli, a dare loro informazioni e assistenza, pronto a trasmettere le loro necessità a Roma, ai parlamentari MAIE, sempre disponibili quando si tratta di migliorare la qualità di vita dei nostri connazionali. La corsa del MAIE in Centro America non si ferma: il Movimento continua a crescere e a conquistare sempre più cuori italiani. Avanti così”, conclude Cacace.