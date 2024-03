Carolina Serrata Méndez, Direttrice Generale della DIDA, e Gina Magnolia Riaño, Segretaria Generale dell’OISS, hanno firmato un accordo di collaborazione per l’implementazione del programma ABC della Sicurezza Sociale nella Repubblica Dominicana, con il Vicepresidente eletto di El Salvador, Felix Ulloa Hijo, il Viceministro della Sicurezza Sociale e dei Rischi del Lavoro, Juan Estévez, e la Dottoressa Mónica Alaya, Direttrice dell’Istituto Salvadoregno di Sicurezza Sociale (ISSS) come testimoni d’onore. Questo accordo riflette l’impegno del governo del Presidente Luis Abinader per la protezione sociale nella RD.

Sottolineiamo il prezioso sostegno dell’OISS a questo progetto, il cui obiettivo è dotare giovani, anziani e il pubblico in generale delle conoscenze necessarie per comprendere i propri diritti e responsabilità in materia di sicurezza sociale e protezione sociale.

L’accordo mira a implementare il corso automatizzato “ABC della Sicurezza Sociale nella Repubblica Dominicana”, che non solo fornirà conoscenze fondamentali, ma darà potere ai nostri giovani, anziani e alla popolazione in generale per prendere decisioni informate sulla previdenza e il benessere sociale.

Gina Riaño, Segretaria Generale dell’OISS, ha sottolineato l’importanza di questo accordo nel promuovere la cultura previdenziale tra i giovani dominicani e ha elogiato l’impegno della DIDA nella regione. Questo accordo contribuirà a ridurre il lavoro informale e garantire la copertura sin dal primo impiego, proteggendo così i diritti dei lavoratori.

La firma di questo accordo è avvenuta durante il seminario internazionale “Come estendere la copertura della sicurezza sociale a gruppi difficili da includere: legislazione e buone pratiche per l’affiliazione dei giovani in Iberoamerica”, nell’ambito delle riunioni statutarie dell’OISS a San Salvador, con l’Istituto Salvadoregno di Sicurezza Sociale (ISSS) come ospite.