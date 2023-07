Dove va in vacanza il sesso a pagamento? Costa Smeralda tra le destinazioni più roventi

A dare uno spaccato sulle abitudini degli italiani in vacanza è bakekaincontri, il più noto sito di annunci in Italia per adulti, che ha analizzato i dati delle ricerche effettuate all’interno del proprio portale nelle principali destinazioni marittime del Bel Paese, con un focus sul periodo estivo.

L’estate non rappresenta un ostacolo per chi cerca sesso a pagamento, anzi, quest’ultimo è in netto aumento nelle mete di villeggiatura più blasonate.

Luglio è il mese con più traffico in Versilia, con un +13% rispetto alla media di traffico mensile e in Riviera Romagnola, con un +22%. Agosto è il mese con più traffico in Salento, con un +21%, mentre la Costa Smeralda svetta con un +44%. Interessante notare come, tra le acque cristalline e i paesaggi suggestivi, la Sardegna sia la regione con il traffico più elevato nei mesi estivi, tra giugno e settembre.

L’aumento vertiginoso delle ricerche fa presupporre una “migrazione” delle sex workers, che, con la canicola estiva, si trasferiscono al mare.

A fronte di questi picchi, le grandi città fanno registrare nel periodo estivo i minimi annuali. Giugno è il mese con meno traffico per Torino, con un -16% rispetto alla media di traffico mensile, agosto, invece, è il mese con meno traffico per Milano, con un -7% e per Napoli, con un -13%.

In controtendenza la Capitale, dove, anche nei mesi estivi, il traffico non diminuisce.