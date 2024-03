Attrazioni e spettacoli a Cinecittà World in via Irina Alberti. Emozioni e divertimenti a Roma World, il Parco a tema dell’Antica Roma, immerso nella natura.

Il parco si trasforma in un luogo magico, con attrazioni e momenti di relax e gusto. Si potrà vivere una giornata da antico romano, con spettacoli di gladiatori, pranzo a tema e sfide con l’arciere.

Si potrà scegliere fra 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai principali generi cinematografici, spettacoli live e show inediti.

Pasqua e Pasquetta nei Musei Civici della capitale. Torna l’appuntamento annuale con “Pasqua nei musei”. Si tratta dell’iniziativa promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura-Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zetema Progetto Cultura.

In programma visite, itinerari e laboratori. Fra gli appuntamenti di domenica 31 marzo giorno di Pasqua, è previsto un excursus al Museo di Casal de’ Pazzi, dove si potrà scoprire il territorio di Roma nei tempi antichi; nei sotterranei del Museo Barracco invece si viaggerà all’interno di una domus romana.

Fra gli appuntamenti di lunedì 1 aprile giorno di Pasquetta, in programma una visita guidata nel parco degli Acquedotti per scoprire i cosiddetti giganti dell’acqua; all’interno di Villa Borghese invece si potrà partecipare ad un percorso alla riscoperta di animali veri e di pietra. Un altro appuntamento è presso i Musei Capitolini, dove si potrà prendere parte ad un excursus guidato alle opere del Palazzo dei Conservatori, del Palazzo Nuovo e della Galleria Lapidaria.

Quest’ultima è una suggestiva galleria sotterranea di collegamento fra i palazzi capitolini che fu realizzata alla fine degli anni ’30 del 1900 sotto la piazza del Campidoglio. Essa conserva i resti delle abitazioni romane del II secolo d.C.

Al suo interno nel 2005 è stato realizzato il nuovo allestimento della Galleria Lapidaria, con una scelta degli esemplari più belli della collezione epigrafica capitolina. Per chi ama lo shopping c’è Il meglio del Made in Italy con gli Ambulanti di Forte dei Marmi.

Domenica 31 marzo alla Marina di San Nicola in via Tre Pesci e il giorno dopo lunedì 1aprile giorno di Pasquetta a Fiumicino sul Lungomare della Salute, dalle ore 8 alle 19 si potrà girare fra gli stands. Tante bancarelle con una vasta scelta di prodotti artigianali, dove poter fare shopping in compagnia.