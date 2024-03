Originario di Aversa in provincia di Caserta, negli anni ’70, dopo la laurea in Scienze Navali emigra negli States. I sacrifici sono tanti ma ricompensati dalla nomina a direttore della divisione commerciale di una nota maison di moda italiana sulla Fifth Avenue di New York”.

“Il filo che lo lega all’Italia prosegue poi con ‘Romeo e Giulietta‘ uno dei più noti ristoranti di Washington, che ben presto diventa luogo di incontri dell’establishment politico imprenditoriale americano.

Grazie alle sue capacità di relazione diventa consigliere speciale per gli affari internazionali del Republican National Committee di Washington DC. Ciò non gli impedisce di essere uno dei più cari amici di Hillary e Bill Clinton e quali sono stati ospiti nella sua bella casa di Capri, vicinissima alla famosa piazzetta dell’isola”.