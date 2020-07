Distinzione tra produzione automobilistica e produzione di componenti automobilistici

Con la crescente domanda mondiale di automobili. L’industria automobilistica ha registrato una crescita sana. Si prevede che crescerà ulteriormente nei prossimi tempi. I ricavi delle industrie automobilistiche provengono principalmente dalle vendite di veicoli, ma le vendite di componenti non sono meno importanti. Il settore automobilistico comprende due aree chiave:

• Produzione automobilistica e

• Produzione di componenti automobilistici

Le migliori marche nel settore automobilistico in tutto il mondo

La produzione automobilistica avviene in tutto il mondo; Cina, Giappone, Germania, Stati Uniti, Regno Unito, India, Russia, Italia, Francia e Brasile sono i maggiori mercati dal punto di vista delle vendite di automobili; Germania, Giappone, Cina, Stati Uniti, Regno Unito e Corea del Sud sono i produttori internazionali delle migliori marche automobilistiche. Diamo un’occhiata ai migliori marchi automobilistici con vendite elevate negli attuali mercati globali.

Germania – BMW, Audi, Mercedes, Porsche e Volkswagen

Giappone: Toyota, Suzuki, Mitsubishi e Honda

Regno Unito – Bentley, Jaguar, Rover e Rolls Royce

Stati Uniti – Ford e General Motors

Corea del Sud – Hyundai

Francia – Peugeot e Renault

Componenti e accessori auto

Questi marchi automobilistici sono famosi in tutto il mondo e hanno vendite elevate in molti paesi. Sebbene la Cina sia leader nella produzione automobilistica, le auto cinesi non hanno molta popolarità in molti paesi. I veicoli tedeschi sono valutati meglio dagli utenti di vari paesi. I modelli di auto giapponesi, come Toyota e Honda, sono i migliori venditori internazionali. La precisione e la tecnologia avanzata utilizzate nell’industria automobilistica moderna hanno avuto successo nello sviluppo di auto sofisticate. Ogni marchio entra nei mercati globali con nuovi modelli ogni anno, superiori al predecessore. La superiorità del marchio e di un modello rispetto a un altro dipende dal design, dalle caratteristiche e dai componenti. I componenti più importanti includono motore, parti del cambio, assale motore, sterzo e sospensioni e freni; inoltre, centinaia di altre parti piccole e grandi sono assemblate in un’auto. Più articoli, chiamati accessori, di solito non sono forniti dal produttore in un modello di auto per interni ed esterni. Tuttavia, alcuni accessori per l’interno delle auto sono personalizzati per un marchio o un modello. Visita il link pezzidiricambio24 per gli accessori personalizzati e cercali Qui.

Produzione di componenti automobilistici

La produzione di componenti automobilistici, un’industria supplementare al settore automobilistico primario, è vitale dal punto di vista della produzione di parti originali per modelli di auto e pezzi di ricambio. Non c’è molta differenza nell’originale e nei pezzi di ricambio, tranne per il fatto che sono correlati rispettivamente agli aspetti di produzione e manutenzione. Sia i ricambi originali che quelli di ricambio sono esattamente simili in quanto realizzati per adattarsi alla stessa posizione per la stessa funzione. Il termine “pezzi di ricambio originali” viene utilizzato nell’industria automobilistica per i pezzi di ricambio forniti dalla casa automobilistica. I pezzi di ricambio vengono forniti per il numero di anni di esistenza di un modello di auto, o prima se la casa automobilistica interrompe il modello.

Poiché le industrie automobilistiche di tutto il mondo stanno registrando un aumento delle vendite, la stessa tendenza è prevalente nelle industrie manifatturiere dei componenti automobilistici. I pezzi di ricambio vendono più delle auto poiché le loro richieste rimangono attive tutto l’anno a causa della riparazione e della manutenzione dei proprietari. I componenti si usurano a causa delle normali operazioni e richiedono la sostituzione. Una parte numerata in modo univoco è compatibile con un modello specifico.

OEM per componenti auto

Le unità di produzione automobilistica di solito trattano l’aspetto dell’assemblaggio. Si affidano ai produttori di apparecchiature originali (OEM) per acquistare componenti originali secondo le specifiche fornite dai produttori. Analogamente, anche i pezzi di ricambio vengono acquistati dagli OEM. I pezzi di ricambio originali sono in realtà pezzi OEM. Queste parti sono compatibili con il veicolo; un costruttore di veicoli di solito garantisce la compatibilità con la parte originale dell’auto; l’installazione a volte è talvolta garantita.

Ricambi e ricambi OEM

Molti utenti si affidano a ricambi aftermarket per la propria auto a causa dei prezzi bassi, ma questi componenti non sono compatibili e la garanzia decade quando un utente installa la parte aftermarket nella propria auto. Le società di componenti auto aftermarket competono con gli OEM, ma quest’ultima si distingue nel mercato con prodotti di qualità superiore a prezzi competitivi.

Le industrie automobilistiche di tutto il mondo sono fiorite a causa della crescente domanda di automobili e della mania della gente per nuovi modelli sofisticati. Ha potenziato i produttori OEM di componenti che completano le richieste dei principali produttori di automobili. Gli OEM di componenti per auto hanno prosperato ancor più dell’industria manifatturiera nello scenario competitivo contemporaneo. I produttori di automobili e gli OEM di componenti traggono reciproco vantaggio nell’affare.