“Entro il prossimo mese di luglio si terrà a Tirana il congresso del Maie albanese. Sarà un’occasione importante per approfondire le tante problematiche che vivono gli italiani che risiedono in Albania, si tratta di 3500 iscritti all’Aire e circa 20 mila non registrati, e ciò nello spirito che anima il nostro Movimento sempre attento ai bisogni degli italiani nel mondo“. Lo dichiara il senatore Mario Alejandro Borghese, vicepresidente del Maie.

“La decisione di tenere il congresso – aggiunge – è scaturita dopo un proficuo incontro che ho avuto a Tirana con Carmine Iampietro, coordinatore locale del Maie e responsabile dell’associazione dei pensionati albanesi.

Abbiamo passato in rassegna le tante questioni che assillano i nostri connazionali, i quali necessitano del sostegno del governo italiano e credo che le ottime relazioni che il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sviluppato in questi mesi con il suo omologo, Edi Rama, possano essere un buon viatico per affrontarle con successo”.

“Non va dimenticato che l’Albania è un partner commerciale di prima importanza e tale interscambio garantisce lavoro anche ai nostri connazionali”, conclude.