In onore della Giornata Internazionale delle Torte e del compleanno della dott.ssa Chiara Manzi, al Ristorante Libra di Bologna (set di Benessere in Cucina, ogni martedì a Medicina 33 di Rai 2) si terrà un corso pratico di Medicina Culinaria, all’insegna dei dolci.

I “peccati gola” tipicamente esclusi da regimi dietetici e salutari diventano immancabili e parte integrante delle indicazioni nutrizionali per ottenere risultati longevi sia fisici che psicologici.

Ebbene sì, è possibile raggiungere obiettivi di forma e salute mangiando due dolci al giorno.

I 7 principi secondo cui i dolci di Cucina Evolution, sviluppati da Chiara Manzi insieme ai più gradi pasticcieri italiani, riempiono la vita di gusto e benessere:

1) Sono a ridotto contenuto di zucchero e dunque non creano un innalzamento della glicemia, evitando il conseguente stato infiammatorio.

2) Non creano dipendenza perché svincolati dal meccanismo di ricompensa dato dall’associazione di elevati livelli di zuccheri e grassi.

3) Sono ricchi in fibre prebiotiche utili a rallentare e in parte inibire l’assorbimento di grassi e carboidrati, migliorare l’assorbimento di vitamine e nutrire il microbiota.

4) Sono a basso contenuto di grassi e grassi saturi.

5) Sono a ridotto contenuto calorico, ogni porzione di dolce non supera le 200 kcal.

6) Sono golosissimi e fanno tornare il sorriso.

7) Sono sazianti: ti fanno godere il momento senza desiderarne sempre di più.

Il falso mito del sano = costoso

Il Metodo Cucina Evolution é alla portata di tutti consente di risparmiare sulla spesa evitando di ricorrere a prodotti molto costosi perché categorizzati come salutistici.

Con un po’ di organizzazione, la Medicina Culinaria insegna come cucinare in anticipo, con la tecnica del batch cooking cioè la “cucina in serie”, ottima per risparmiare tempo e ancora una volta denaro, evitando sprechi alimentari.

Per dimostrarlo, durante la giornata di formazione del 17 marzo verranno preparate 60 porzioni di dolci, in sole 3 ore, con tutte le caratteristiche sopra elencate per essere dolci Buoni da Vivere!