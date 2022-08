DEPUTATA USCENTE | Italiani all’estero, Francesca La Marca (Pd) si candida al Senato

Francesca La Marca, deputata Pd eletta alle elezioni politiche del 2018 nella ripartizione estera Nord e Centro America, questa volta correrà per il Senato della Repubblica. “Ho accettato con orgoglio la proposta di candidatura che mi è stata fatta dal mio Partito che ringrazio per il sostegno e la fiducia”, dichiara La Marca in una nota, e spiega: “Ho accettato con senso di responsabilità, consapevole della portata della sfida. Ho accettato per portare a termine il percorso intrapreso in questi anni”.

Secondo La Marca “con la fine inaspettata di questa legislatura ad opera di forze politiche irresponsabili, si è prodotto un grave danno anche alle politiche per gli italiani nel mondo. La legge di bilancio che avremmo dovuto discutere in autunno era infatti lo strumento che attendevamo per far avanzare alcune proposte fondamentali. Ora è necessario andare avanti con coraggio, determinazione, concretezza. L’esperienza di questi anni di lavoro in Parlamento costituisce una solida certezza e una garanzia per onorare gli impegni assunti con i connazionali, ma anche per contribuire a rafforzare la presenza del nostro paese nel mondo. Per questa ragione, ho accettato di candidarmi: per portare a termine il lavoro avviato e dare risposte alle attese delle italiane e degli italiani della mia Ripartizione. La crisi politica che ha determinato la fine del Governo Draghi è la dimostrazione chiara ed inequivocabile che l’Italia ha bisogno di scelte coraggiose e soprattutto di serietà. Le prossime elezioni politiche rappresentano, dunque, uno spartiacque tra due idee dell’Italia, dell’Europa e del mondo”.