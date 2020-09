Decima edizione della guida Oli d’Italia Gambero Rosso

Paolo Cuccia, presidente di Gambero Rosso: "I prodotti selezionati in questa pubblicazione confermano l'altissima qualità e il costante miglioramento dell'Evo italiano”

Come riporta il quotidiano economico “Italia Oggi”, si è tenuta ieri a Roma una degustazione con i protagonisti del settore della produzione d’olio, in occasione della presentazione della decima edizione per la guida Oli d’Italia Gambero Rosso.

Quest’anno la guida, realizzata in collaborazione con Unaprol, si arricchisce con 750 etichette e oltre 440 aziende. Ed è la seconda edizione con le schede delle aziende e degli extravergine descritti anche in inglese, per supportare la promozione internazionale delle imprese e degli oli prodotti.

Anche per la guida Oli d’Italia, da quest’ anno, i produttori che hanno ricevuto per 10 anni il massimo riconoscimento delle Tre Foglie vengono segnalati con la Stella.

Paolo Cuccia, presidente di Gambero Rosso, ha spiegato: “La guida è nata 10 anni fa con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze olearie made in Italy. I prodotti selezionati in questa pubblicazione confermano l’altissima qualità e il costante miglioramento dell’Evo italiano”.

“Come Gambero Rosso, siamo convinti – ha proseguito – che il futuro dell’oro verde della nostra Penisola, unico al mondo per caratteristiche organolettiche e complessità di produzione, consista nella comunicazione e nella promozione al fine di migliorare prezzi e marginalità. Continueremo ad impegnarci al fianco dei produttori per far sì che questo avvenga”.