Francesca La Marca, senatrice del Partito Democratico eletta nella ripartizione estera Nord e Centro America e residente in Canada, ha presentato alcuni emendamenti al disegno di legge “Made in Italy”, all’esame della 9ª Commissione in Senato (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione alimentare).

Tra gli emendamenti presentati vi sono: l’ingresso gratuito ai musei e alla rete dei parchi archeologici per gli italiani residenti all’estero e iscritti all’Aire che intendano tornare a visitare le bellezze del nostro territorio, approvato già in un emendamento a prima firma La Marca presentato alla legge di bilancio del 2021; l’assunzione di almeno 100 unità di personale a contratto per il 2024 nelle sedi diplomatico-consolari nel mondo.

Il disegno di legge “Made in Italy” prevede inoltre, l’istituzione di un comitato nazionale che si occupi di promuovere l’Italia come destinazione turistica nel mondo. La Senatrice La Marca, sul tema, ha presentato un altro emendamento che chiede di inserire all’interno di questo comitato anche un rappresentante del settore turistico-imprenditoriale o culturale per ciascuna ripartizione estera così da garantire la corretta rappresentazione dell’intero comparto turistico italiano.

Gli altri due emendamenti presentati mirano a valorizzare il ruolo delle tante associazioni culturali italiane all’estero chiedendo di includere quest’ultime all’interno dell’albo delle imprese culturali che viene istituito in questo disegno di legge.

“Questo Governo ama dire che difende il patrimonio italiano, ma dimostra in concreto di non valorizzare gli italiani nel mondo. Voglio sperare – dichiara La Marca avviandosi alla conclusione – che in 9ª Commissione, riconoscendo il valore degli emendamenti da me presentati, la maggioranza scelga di approvarli per dare un segnale reale di attenzione e per dimostrare una volta per tutte che il beneficio economico e culturale di queste misure è immensamente superiore al costo che questi emendamenti possano comportare”.