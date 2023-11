Quando si decora la casa in vista del Natale, spesso si tendono a trascurare alcuni ambienti, come ad esempio la porta d’ingresso. Questo elemento, in particolar modo, è in grado di dare il primo benvenuto ai vostri invitati. Ma come addobbarlo al meglio?

Dalle corone natalizie agli stickers, fino ai festoni e alle luci a led, le possibilità sono infinite e non chiedono altro che un tocco di iniziativa e tanta creatività. Non ha importanza se la vostra porta d’ingresso affaccia su un pianerottolo, un cortile interno, un ballatoio o direttamente su strada; ciò che conta e che riusciate a personalizzarla e a renderla al contempo natalizia, in sintonia con lo spazio circostante e in grado di far trasparire la vostra personalità.

Addobbare la porta d’ingresso: da dove cominciare

Per addobbare la porta d’ingresso con gusto, è preferibile non improvvisare. Per andare sul sicuro e fare in modo che il risultato finale sia quanto più possibile gradevole e in linea con le aspettative, è possibile procedere in due modi: realizzare un bozzetto preliminare o prendere spunto dal web.

In entrambi i casi, per individuare gli addobbi più adatti alla propria porta d’ingresso è necessario prendere in considerazione, in primo luogo, il colore della porta. Questo aiuterà a stabilire i colori dominanti dei decori, i quali potranno giocare su un effetto tono su tono oppure creare dei contrasti cromatici forti e accattivanti. Ad esempio, un’elegante porta bianca potrà essere completata con decorazioni bianche e argentate, ma potrà anche essere movimentata con addobbi rossi, festoni verdi o corone natalizie dai colori vivaci.

Un altro elemento a cui prestare attenzione è lo stile. Se si desidera puntare tutto sulla tradizione, sarà preferibile optare per ghirlande e festoni verdi arricchiti con addobbi rossi, bianchi e dorati, mentre se si vuole creare un’atmosfera in stile scandinavo, sarà preferibile scegliere luci a led fredde, festoni azzurri, bianco ghiaccio o blu e, in generale, addobbi e decori chiari e dalle tonalità fredde.

Procurarsi tutte le decorazioni di cui si ha bisogno

Quando si ha ben chiaro il progetto che si intende realizzare, non resta altro da fare che acquistare tutti i materiali necessari per dare inizio ai lavori.

Addobbi e decorazioni possono essere acquistati rapidamente online, utilizzando e-commerce ben forniti come quello di Leroy Merlin; qui è possibile trovare festoni, luci a led, divertenti corone natalizie per porte, ghirlande, palline originali e coloratissime, e qualsiasi altro tipo di addobbo natalizio possa risultare necessario per il proprio progetto.

Decorare la porta d’ingresso: quali sono gli addobbi natalizi a cui non è possibile rinunciare

Ma quali sono le decorazioni must have per la porta d’ingresso? Sebbene ognuno, secondo il proprio gusto e l’effetto che desidera ottenere, possa puntare su quelle che preferisce, ne esistono alcune alle quali, se si desidera ottenere un effetto sorprendente, è praticamente impossibile rinunciare.

Tra queste rientrano:

le corone natalizie e le ghirlande;

i festoni;

i personaggi o i decori da posizionare ai lati della porta.

Vediamo insieme nel dettaglio questi tre fondamentali elementi.

Le corone natalizie e le ghirlande

Corone natalizie e ghirlande sono le decorazioni principali delle porte d’ingresso. Sebbene possano essere confuse tra loro, in linea generale con il termine corona natalizia si identificano quelle decorazioni, in legno, rattan o altri materiali, da appendere alla porta che includono scritte e personaggi natalizi di vario genere, come pupazzi di neve o Babbo Natale. Le ghirlande sono invece dei cerchi realizzati con materiali vari che, in genere, richiamano alla mente i rami di abeti o altre piante sempreverdi, e sono addobbate con pigne, bacche, palline, luci e via dicendo.

Mentre le corone hanno un aspetto più pop, moderno e divertente, le ghirlande sono più legate alla tradizione. Nulla vieta di collocare sulla porta sia una ghirlanda sia una corona.

I festoni

Utilizzati per incorniciare la porta d’ingresso, i festoni possono essere abbinati tanto alle ghirlande quanto alle corone natalizie.

Nel primo caso, sarebbe preferibile posizionare festoni che abbiano lo stesso colore della ghirlanda scelta, nonché decorarli con addobbi quanto più possibile simili, così da creare un piacevole effetto di continuità. Nel secondo caso, si potrà invece creare un abbinamento libero e originale.

Personaggi e decori da posizionare ai lati della porta

Soprattutto chi dispone di una porta d’ingresso affacciata su un giardino o un cortile, non può rinunciare a collocare ai lati di queste figure natalizie o particolari addobbi destinati a creare l’atmosfera e guidare gli ospiti verso l’ingresso.

Tra i decori più interessanti rientrano le lanterne, illuminate con piccole candele oppure con luci elettriche resistenti all’umidità, ma anche i lampioncini, le cassette postali natalizie e altri oggetti prettamente scenici.

Per quanto riguarda i personaggi, oltre agli irrinunciabili schiaccianoci, è possibile scegliere pupazzi di neve o renne, anche nella versione con luci a led.