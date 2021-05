DALL’AUSTRALIA | Marco Fedi (CO.AS.IT): “Il futuro è bilingue”

Il CO.AS.IT. di Melbourne sostiene in maniera decisa il progetto bilingue dello stato del Victoria – realizzato in due scuole primarie, la Brunswick South Primary School e la Footscray Primary School – e, nella transizione a scuole bilingue a livello secondario, il ricorso al CLIL (Content and Language Integrated Learning), una metodologia che prevede l’insegnamento di contenuti in lingua straniera favorendo l’acquisizione di contenuti disciplinari e l’apprendimento di una seconda lingua.

Il progetto bilingue prevede che “inglese” e “italiano” vengano adoperate nell’insegnamento di tutte le materie scolastiche. Cosicché, un bambino studierà alcune materie (matematica, storia o scienze) sia in inglese che in italiano; alcune materie in inglese (ad esempio arte o tecnologia informatica) e altre in italiano; in inglese attività che normalmente sono extracurriculari, come musica, teatro o scrittura creativa. Questo sistema non solo favorisce e sviluppa la capacità di apprendimento di due lingue ma anche l’ampliamento dei propri orizzonti mentali e l’apprezzamento per altre culture.

“I vantaggi formativi sono notevoli ed affiancano i vantaggi cognitivi legati all’apprendimento di una seconda lingua” – ricorda Marco Fedi, direttore del CO.AS.IT. di Melbourne. “Il CO.AS.IT. di Melbourne, oltre a sostenere in maniera diretta le scuole bilingue, offre sostegno attraverso gli assistenti linguistici assegnati a queste scuole”. “Siamo certi che nei prossimi anni questo sia il futuro dell’insegnamento della lingua italiana e riteniamo particolarmente importante il lavoro svolto dal Dipartimento dell’Istruzione del Victoria, dal Consolato Generale di Melbourne e dall’Ambasciata d’Italia e dal settore privato, in particolare la FILA e il Il Globo, per il loro impegno e sostegno”.