Dal 14 al 24 ottobre la Festa del Cinema a Roma

Al via la XVI edizione della Festa del Cinema di Roma. La kermesse avrà luogo dal 14 al 24 ottobre all’Auditorium Parco della Musica, in viale De Coubertin ed in altri luoghi della città.

Due grandi volti del cinema internazionale faranno da “madrina” e “padrino” alla manifestazione: Uma Thurman e Johnny Depp.

Uma Thurman sarà il volto della Festa, protagonista dell’immagine ufficiale XVI edizione e riceverà il Premio alla Carriera. Johnny Depp, invece, sarà ospite di “Alice nella città”, giunto alla XIX edizione e presenterà Puffins. Si tratta di una web serie animata a cui il famoso attore ha dato voce e tratti somatici per il curioso e simpatico personaggio di Johnny Puff.

La struttura di Renzo Piano sarà il punto centrale della manifestazione, un vero e proprio cardine nevralgico, dove si terranno proiezioni, incontri, eventi, mostre, installazioni, retrospettive, restauri, omaggi a grandi personalità che hanno fatto la storia del cinema. Il pubblico avrà a disposizione numerose sale per assistere ai numerosi eventi in cartellone e perfino una sala virtuale per seguire on demand una parte del programma.

I 1.300 mq del viale che porta alla Cavea diventeranno uno dei più imponenti e illustri red carpet del mondo. Non mancheranno incontri ravvicinati con attori e autori della cultura italiana e internazionale. Verrà proposto un ricco cartellone di eventi, che comprende film, serie tv e biopic. In programma 23 film, un materiale offerto che spazierà in ogni campo cinematografico, dal cinema indipendente, produzione di genere, opera di autori noti, di registi emergenti, ricerca, sperimentazione, visual art e documentari.

Premi alla carriera a Quentin Tarantino e a Tim Burton. Fra le location romane che ospiteranno sezioni della kermesse vi saranno il MAXXI, la Casa del Cinema, Palazzo Merulana, Teatro dell’Opera di Roma ed altri luoghi prestigiosi della città. La manifestazione è prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma ed è promossa da Roma Capitale, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, Regione Lazio, Fondazione Musica per Roma, Cinecittà.