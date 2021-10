Afghanistan, Lectio dell’Amb. Stefano Pontecorvo con il Prof. Marco Bacini alla LUM School of Management

Sabato 09 ottobre, in occasione del master Diplomatic Economic and Strategic Perspectives in Global Scenarios, diretto dal Prof. Marco Bacini per la School of Management dell’Università LUM, a parlare agli studenti è stato S.E. l’Ambasciatore Stefano Pontecorvo, alto rappresentante civile della NATO in Afghani-stan, diplomatico di lungo corso, già ambasciatore italiano in Pakistan tra il 2015 e il 2020 (Paese islamico con una diretta influenza su tutto ciò che è avvenuto, sta avvenendo e av-verrà in Afghanistan), tra i suoi precedenti incarichi figura anche quello di vice capo missio-ne presso le ambasciate d’Italia a Londra e Mosca e da gennaio 2013 a ottobre 2015 è sta-to anche consigliere diplomatico di tre Ministri della Difesa italiani.

E fu proprio il segretario generale NATO Jens Stoltenberg a scegliere l’Amb. Pontecor-vo più di un anno fa, al termine del suo mandato come ambasciatore italiano in Pakistan.

L’Ambasciatore ha avuto il compito di garantire la sicurezza di quell’importante via d’uscita verso il mondo, che è stato l’Aeroporto Hamid Karzai ad agosto e impedire il più a lungo possibile che l’aeroporto della capitale Kabul cadesse nelle mani dei talebani.

Una rivista straniera ha definito Pontecorvo come “gli occhi e le orecchie del mondo dall’aeroporto di Kabul”, e partendo proprio dall’esperienza personale la Lectio è iniziata con un racconto molto emozionante, l’Ambasciatore ha spiegato come la situazione all’aeroporto di Kabul fosse un qualcosa senza precedenti e come questa cosa abbia cau-sato enormi difficoltà nella gestione dell’evacuazioni di civili e militari: “Da Kabul di solito partivano al massimo sei aerei civili al giorno, più un paio di militari, ne abbiamo fatti decol-lare 120 al giorno” e continua “In due settimane abbiamo fatto uscire circa 140mila persone, l’80% del numero di passeggeri che partiva dallo scalo di Kabul in tutto un anno. E la base Nato, costruita per contenere 5mila persone, ne ha ospitate fino a 18 mila”.