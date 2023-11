Secondo una recente indagine di Coldiretti la cucina italiana è la più diffusa e apprezzata al mondo. Beh, per noi che lavoriamo e viviamo all’estero, non c’era certo bisogno della certificazione di un’indagine per saperlo: lo vediamo tutti i giorni, i ristoranti italiani oltre confine sono sempre di più, sono sempre più apprezzati e frequentati da italiani e stranieri.

Andare a mangiare in un ristorante italiano vuol dire avere la certezza di ingredienti di qualità e ricette tipiche della nostra tradizione. Insomma, un ristorante tricolore è sinonimo di eccellenza, quando si parla di cucina ed enogastronomia.

Proprio per questo come MAIE siamo da sempre molto attenti al mondo della ristorazione. Durante l’esperienza di governo, siamo riusciti a trovare fondi importanti per promuovere la ristorazione italiana oltre confine. Perché la nostra cucina è una parte importante della nostra cultura, della nostra identità.

Bene l’approvazione da parte del Governo del Disegno di Legge su ”Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy” che prevede l’istituzione di un ente per la certificazione di qualità a favore della ristorazione italiana all’estero. E’ quanto mai necessario, visto che non sono pochi i locali italiani nel mondo che si spacciano per ristoranti italiani mentre di italiano non hanno nulla, né gli ingredienti, né le ricette – completamente falsate – né lo chef.

Gran parte delle iniziative che il Movimento Associativo Italiani all’Estero metterà in atto nelle prossime settimane sono collegate alla cucina italiana e dunque a ristoranti e pizzerie tricolori: un modo per trascorrere insieme ai connazionali un momento conviviale, in occasione delle feste natalizie, durante cui tenere alta la bandiera dell’italianità con prodotti italiani doc. Anche così si promuove l’identità italiana nel mondo.

*vicepresidente MAIE