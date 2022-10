Crocieristi alla scoperta delle opere architettoniche più simboliche e spettacolari al mondo

Crocierissime propone itinerari con scali o soggiorni in posti con edifici unici da non perdere. Ecco alcuni esempi su Italiachiamaitalia.it

La vendita di crociere e le nuove proposte delle compagnie di navigazione sono fortunatamente tornate quasi alle cifre del 2019, prima della pandemia. Gli esperti di www.crocierissime.it, prima agenzia web interamente dedicata al mondo delle crociere, indicano che nel 2022 si raggiungerà quasi la cifra di 39 milioni di crocieristi in Europa, un terzo dei quali in Italia (13 milioni) e nel 2023 si arriverà a 49 milioni di passeggeri. Per accoglierli tutti nei prossimi cinque anni verranno costruite 78 navi nei cantieri europei, con un investimento di 47 miliardi di euro.

Dopo la pausa per la pandemia, i viaggiatori stanno tornando sulle grandi navi ma lo stanno anche facendo con nuove esigenze, non solo in termini di servizi offerti, che diventano ogni giorno più spettacolari, anche in termini di destinazioni e selezione degli scali; e le compagnie si stanno preoccupando di offrire nuovi porti, soggiorni più lunghi in alcuni di essi o escursioni più interessanti incluse nel prezzo. Per questo motivo Crocierissime ha selezionato alcune delle ultime proposte di musei, edifici e spazi d’avanguardia che sono stati realizzati nell’ultimo anno o che stanno per essere inaugurati nei primi mesi del 2023: