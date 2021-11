COVID | Paragone: “Lockdown per non vaccinati? Ricorrono al solito ricatto”

Il senatore Gianluigi Paragone, fondatore di Italexit, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sul possibile lockdown per non vaccinati chiesto da alcuni presidenti di Regione ha detto: “Non riescono a fare le terze dosi e allora ricorrono al solito ricatto, al solito schema già visto-. Loro non riescono a convincere le persone. Il paradosso è che più vanno in televisione, più si espongono e meno la gente capisce. C’è Galli che dice una cosa, Pregliasco ne dice un’altra, l’Iss un’altra ancora. Poi c’è anche la volontà di nascondere i casi avversi da vaccino. C’è sempre questa abitudine a voler nascondere, opacizzare tutto, poi la gente però se ne accorge”