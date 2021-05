COVID | Miami, vaccino in spiaggia per i turisti latinoamericani

Alcuni in fila raccontano di aver fatto un lungo viaggio da Città del Messico, Argentina, Ecuador solo per questo motivo e i loro sforzi ora sono stati ripagati

A Miami Beach decine di turisti latinoamericani si sono messi in fila per ricevere il vaccino anti-Covid 19. Proprio in riva al mare, infatti, è stato allestito un centro vaccinale per permettere ai visitatori di ricevere il siero di Johnson & Johnson, il vaccino monodose.

Alcuni in fila raccontano di aver fatto un lungo viaggio da Città del Messico, Argentina, Ecuador solo per questo motivo e i loro sforzi ora sono stati ripagati.

Prenotazione online, vaccino e attesa per qualche minuto nel caso di reazioni avverse sotto gli ombrelloni. E poi qualche giorno di vacanza più sereno. Nei loro paesi, hanno raccontato, i vaccini procedono troppo a rilento e il loro turno sarebbe arrivato molto più in là.

In Italia, intanto, ancora non si vede la luce in fondo al tunnel. Le vaccinazioni, infatti, dovrebbe andare avanti a un ritmo molto più spedito. Nel frattempo, c’è chi giura che la quarta ondata è in arrivo. Speriamo non sia così. Sarebbe un’ennesima tragedia.