COVID | Le alternative al lockdown ci sono

Il Covid sembra risalire e si parla di nuovo di lockdown, anche se ad oggi il Governo non si è ancora pronunciato ufficialmente a riguardo. Ora, il lockdown non può essere visto come l’unico provvedimento fattibile per fermare i contagi. Tra l’altro, il virus ha continuato a circolare nonostante i lockdown duri che ci sono stati.

Deve essere ricordato che qui in Italia vi è stata una mortalità molto alta, se si fa un rapporto con la popolazione. Eppure, nel nostro Paese sono state implementate delle misure draconiane. Certe misure sono state implementate solo qui in Italia, ma la mortalità è stata molto alta nonostante ciò. Appare chiaro che qualcosa non abbia funzionato e che si sia visto come unico rimedio il lockdown. Eppure, le alternative c’erano e ci sono.

Per esempio, Fratelli d’Italia si è più volte battuto per la ventilazione meccanica nelle scuole, ma non è stato ascoltato. Ora, anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce la validità di tale metodo di aerazione, come anche il direttore dell’Ospedale Spallanzani di Roma Francesco Vaia. Questi ha confermato ciò, affermando che la ventilazione abbatta il contagio tre volte tanto rispetto alle mascherine. La ventilazione meccanica è stata applicata nelle scuole delle Marche e ci sono stati dei risultati validi. Eppure, nel PNNR non è stato stanziato nemmeno un euro per una simile procedura di profilassi. Questo non è comprensibile.

Non possiamo pretendere di avere la condizione di Covid 0. Questo non è fattibile. Dobbiamo convivere col virus. Ricordiamoci anche delle cure. Anche la cura con il plasma che è stata scoperta dal compianto dottor Giuseppe De Donno, all’epoca primario del reparto di pneumologia dell’Ospedale “Carlo Poma” di Mantova, funzionava; ma non si è portata avanti la sua sperimentazione.

Le alternative al lockdown ci sono e Paesi come quelli anglosassoni e la Svezia lo dimostrano. Per esempio, nel Regno Unito non sono state implementate le misure draconiane che sono state messe in atto qui da noi e non si è registrata la stessa mortalità che si è registrata qui da noi. Forse, è bene guardare chi ha fatto meglio di noi.