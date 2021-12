COVID | 30.810 nuovi contagi, 142 decessi

Sono 30.810 i nuovi contagi da Covid, 6mila in piu’ rispetto a ieri, con 343mila tamponi (+126mila). Sono i dati del bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche 142 decessi (+61) e un tasso di positivita’ del 9% (-2,5%).

In Lombardia sono 5.065 i nuovi casi, in Piemonte 4.611 e in Emilia Romagna 3.482. Gli attualmente contagiati salgono a 537.504 (+20.665) dei quali 9.723 ricoverati nei reparti ordinari (+503) e 1.126 in terapia intensiva (+37). Restano in isolamento domiciliare 526mila pazienti mentre sono 9.992 le persone dimesse o guarite.

D’AMATO (LAZIO), ‘OGGI -1.806 RICOVERI E -166 INTENSIVE RISPETTO A 2020’

Oggi, rispetto al 27 dicembre dello scorso anno, nel Lazio ci sono “1.806 ricoveri in meno in area medica” per Covid-19 “166 in meno in terapia intensiva, 21.061 isolati a domicilio in meno e 9 decessi in meno”. Lo sottolinea in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato che, commentando i ‘numeri’ del bollettino quotidiano, sottolinea: “Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione”.

In Piemonte i ricoveri superano quota 1.100

Numeri pesanti quelli post-natalizi sul Covid in Piemonte. Il bollettino diffuso dall’Unita’ di crisi mostra un evoluzione importante sul fronte dei ricoveri che ora sono complessivamente 1.147. Da ieri a oggi i nuovi pazienti in terapia intensiva sono 3, mentre quelli nei reparti ordinari 63. I decessi salgono di altre tredici unita’, portando la Regione ad oltre 12 mila morti complessivi dall’inizio della pandemia. Mentre i nuovi casi sono 4.611 pari al 9,1 per cento dei tamponi eseguiti. Di questi positivi, il 72,5 per cento sono asintomatici. Unico dato positivo i guariti, che oggi sono stati 1.367.

Liguria, 469 nuovi positivi e 2 decessi

Sono 469 i nuovi positivi al covid in Liguria registrati nelle ultime 24 ore dal bollettino quotidiano del flusso Alisa-Ministero, a fronte di 2.805 tamponi molecolari a cui si aggiungono altri 3.599 test antigenici rapidi. La task force regionale per l’emergenza aggiorna anche sull’andamento della pandemia negli ospedali dove ad oggi risultano 545 persone in ospedale, 34 in più di ieri, di cui 40 in terapia intensiva. Tra questi ultimi 29 risultano non vaccinati. Due i decessi registrati all’ospedale di Albenga.

IN CAMPANIA 2.291 NUOVI CASI E 14 MORTI, AUMENTANO I RICOVERI

Sono 2.291 i nuovi casi di Covid-19 emersi ieri in Campania dall’analisi di 30.187 test. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi eseguiti è pari al 7,58%. Sono 14 i nuovi decessi registrati nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione Campania, 8 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 6 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. In Campania sono 36 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (+7 rispetto a ieri), 516 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza (+23 rispetto al dato diffuso ieri dall’Unità di crisi della Regione Campania).