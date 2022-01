COVID | 184mila nuovi casi, 140mila morti dall’inizio della pandemia

Sono 184.615 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 196.224) e 316 i decessi (ieri 313) registrati nelle ultime 14 ore in Italia. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute.

Dall’inizio della pandemia sono 8.155.645 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, mentre da febbraio 2020 le vittime totali sono 140.188.

Sono in tutto 5.691.939 i guariti o dimessi, mentre sono 82.803 le persone diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 108.198). Le persone che risultano attualmente positive sono in tutto 2.323.518, pari a +101.458 rispetto a ieri (+87.921 il giorno prima). Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 1.181.179, dunque 9.388 in meno rispetto a 1.190.567 di ieri.

Il tasso di positività, ieri al 16,5%, oggi scende al 15,6%. Sul fronte del sistema sanitario, crescono le degenze in area medica ma diminuiscono quelle nei reparti di rianimazione. Sono infatti +339 (ieri +242), per un totale di 17.648 ricoverati, i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari. Sono invece -1 (ieri -8) i posti letto occupati in terapia intensiva, numero che porta a 1.668 il totale dei malati più gravi, con 1.556 ingressi in rianimazione (ieri 156).

Nel Lazio rallentano casi e ricoveri

Dopo due settimane di crescita si registra una lieve diminuzione di casi e’ di ricoveri nel Lazio : “Oggi nel Lazio su 25.567 tamponi molecolari e 69.001 tamponi antigenici, per un totale di 94.568 tamponi, si registrano 10.272 nuovi casi positivi (-1.755). Sono 34 i decessi (+19) ma il dato comprende recuperi di notifiche. 1.620 i ricoverati (-9), 204 le terapie intensive (+2) e +4.207 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 10,8%. I casi a Roma citta’ sono a quota 5.061”, ha comunicato nel bollettino odierno l’Assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato che poi ha aggiunto: “Incidenza in aumento e valore Rt stabile, casi in diminuzione rispetto a giovedi’ della scorsa settimana. Sono due giorni di seguito in cui si registra un calo. Per la prima volta nelle ultime settimane c’e’ un lieve calo nel numero dei ricoveri giornalieri”.