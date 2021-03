COVID | 18.765 nuovi casi e 551 morti nelle ultime 24 ore

Sono 18.765 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 13.846, per un totale di 3.419.616 dall’inizio dell’epidemia. Sono 551 i decessi nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 386 di ieri.

Quanto ai tamponi effettuati, oggi sono 335.189 rispetto ai 169.196 di ieri, con un rapporto positivi-tamponi che scende al 5,5 per cento. Il numero degli attualmente positivi e’ di 560.654, con un calo di 2.413 unita’ rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 20.601, per un totale di 2.753.083 dall’inizio dell’epidemia.

Sono 3.546 le persone ricoverate in terapia intensiva, con un incremento di 36 unita’ rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 28.428.

A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (3.643), il Piemonte (2.080), il Veneto (1.966) e la Campania (1.862).

D’AMATO (LAZIO), ‘OGGI 1.491 CASI POSITIVI, 26 DECESSI E 1.141 GUARITI’

“Oggi nel Lazio, su oltre 14mila tamponi (+4.746) e oltre 20mila antigenici per un totale di circa 34mila test, si registrano 1.491 casi positivi (+84), 26 decessi (+7) e +1.141 guariti. Aumentano i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%. I casi a Roma città sono a quota 700. Prosegue la campagna vaccinale: nel Lazio viaggiamo ad oltre 20mila somministrazioni al giorno. Da oggi disponibile la prenotazione anche tramite App Salutelazio”. Lo riferisce l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, nel bollettino dopo la videoconferenza della task-force regionale per Covid-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Nella Asl Roma 1 sono 407 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono sei i ricoveri. Si registrano 6 decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 314 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 4 decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 62 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 87 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 183 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 74 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi con patologie.