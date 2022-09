COSTA RICA | Messaggio del nuovo Ambasciatore d’Italia a San Josè, Alberto Colella

Cari connazionali e amici dell’Italia,

Sono il nuovo Ambasciatore d’Italia in Costa Rica, sono arrivato da pochi giorni a San Jose’, e desidero rivolgere a tutte e a tutti voi un caloroso saluto.

Inizio con entusiasmo e curiosità la mia missione questo Paese amico, a cui ci legano profondi rapporti politici, economici, imprenditoriali e culturali che mi impegnerò a sviluppare ed intensificare.

Gli italiani in Costa Rica apportano un prezioso valore aggiunto all’economia, al turismo ed alla cultura dei due Paesi.

Nel corso del mio mandato spero di incontrarvi in gran numero e di informarvi sulle nostre attività e sulle nostre iniziative.

Ma sin d’ora voglio che sappiate che l’Ambasciata è la vostra casa, aperta ad interagire con voi e con il Paese che ci ospita, con le sue istituzioni, i suoi centri di ricerca, le sue bellezze naturali.

Seguiteci quindi sul sito dell’Ambasciata e sui canali social che stiamo attivando. Comunicare con voi è importante per me.

La vostra partecipazione propositiva e i vostri suggerimenti si riveleranno utili per rendere il nostro lavoro più efficace e vicino alle vostre esigenze ed agli interessi dell’Italia, ma anche per valorizzare e far conoscere in Costa Rica i valori e le capacità del nostro Paese, delle nostre istituzioni e delle nostre imprese.

Certo che saranno numerose le occasioni per conoscerci, giunga a tutti voi il mio più caloroso saluto.

Alberto Colella