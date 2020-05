CORONAVIRUS | Viceministra Sereni: migliaia di connazionali rimpatriati, ottimo lavoro della Farnesina

L’IILA – Istituto Italo-latinoamericano – nei giorno scorsi ha offerto ai suoi paesi membri la possibilità di condividere lezioni apprese, informazioni utili, dubbi e proposte sull’emergenza COVID-19.

Rappresentanti dei governi dei 21 stati membri hanno partecipato all’incontro virtuale “Affrontare l’emergenza coronavirus. Scambio di buone pratiche e informazioni” moderato dal Segretario Generale dell’IILA, Antonella Cavallari, seguito da più di 140 persone in Italia e in America Latina.

Da parte italiana, tra gli altri l’intervento della Viceministra degli Esteri Marina Sereni, esponente del Partito Democratico, che ha ricordato quanto fatto dal ministero degli Esteri: migliaia di rimpatri dei connazionali dall’estero, trattative per assicurare gli approvvigionamenti essenziali, azioni a sostegno alle imprese esportatrici, evidenziando poi la necessità di collaborare a livello internazionale per far fronte alla profondissima crisi economica che stiamo vivendo.

E’ stato davvero un enorme impegno quello della Farnesina, in prima linea per consentire ai connazionali bloccati all’estero di fare rientro in Patria. Oltre 500 operazioni, tra voli e rientri via mare, sono state organizzate da 90 Paesi nel mondo.

La Vice Ministra ha auspicato, inoltre, che si possa procedere nei negoziati di importanti accordi commerciali tra UE e la Regione, in primis l’Accordo UE-MERCOSUR (ma anche gli aggiornamenti degli accordi tra l’ Unione e Messico e Cile) e lavorare insieme nel settore della ricerca scientifica.