CORONAVIRUS | Ungaro (Iv): “Italiani bloccati alle Canarie chiedono di poter rientrare in Italia”

“Purtroppo la grande crisi sanitaria del COVID19, che interessa anche tutta la Spagna, blocca la stagione turistica delle Canarie e sono tanti i lavoratori connazionali che senza occupazione, alloggio e stipendio desiderano ritornare in Italia, attenendosi in seguito alla quarantena obbligatoria prevista per chiunque rientri dall’estero. E molti di loro sono arrivati da troppo poco tempo per usufruire dello stato sociale spagnolo. Chiedo pertanto che la Farnesina, d’intesa con la nostra missione diplomatica nel paese iberico e in collaborazione con l’Alitalia, preveda uno o più voli per far ritornare a casa chi lo desidera”. Lo chiede al Governo l’On. Massimo Ungaro, deputato di Italia Viva eletto nella Circoscrizione Estero-Europa.