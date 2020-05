CORONAVIRUS | Un italiano in Svezia: “La situazione è ancora critica”

Manuel Chiacchiararelli, residente a Malmo, segretario per la Svezia dell’Associazione italiani nel mondo, è intervenuto su Radio Cusano Campus e riguardo la situazione in Svezia ha detto: “Da Pasqua in poi i numeri di contagi e morti hanno cominciato ad aumentare. Tra l’altro i dati vengono aggiornati molto in ritardo. Sembra che ci siano mille morti in più rispetto a quelli finora ufficializzati”.

“La situazione qui è ancora abbastanza critica. Oggi è uscita la notizia che il governo e l’agenzia per la sanità pubblica stanno perdendo consensi, gli svedesi iniziano a contestare l’approccio del governo rispetto alla gestione della pandemia. Si stanno rendendo conto che sta morendo un’intera generazione di persone”.

“C’è stato un contagio immenso nelle case di riposo e tra gli anziani che avevano l’assistenza a casa”.

“Nessuno porta la mascherina, nemmeno nei luoghi chiusi, i pochi che la indossano vengono derisi o guardati male. Il primo ministro e l’epidemiologo di Stato continuano a dire che le cose stanno andando un po’ peggio di quello che prevedevano, anche dal punto di vista economico, quindi abbiamo gli stessi problemi delle altre nazioni, ma abbiamo molti più morti rispetto agli altri Paesi scandinavi”.