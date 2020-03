CORONAVIRUS | Fratelli d’Italia: “Rimpatriare gli italiani bloccati all’estero”

“In questi giorni il governo e’ subissato di richieste di cittadini italiani bloccati in varie parti del mondo che non riescono a rientrare in Italia per il blocco dei voli. Il governo continua a erogare prestiti ponte a Alitalia: rendiamola operativa e venga emanato un piano che preveda l’acquisto di voli charter da Alitalia per il rimpatrio di tutti gli italiani bloccati nel mondo che ne facciano richiesta. I costi di tali voli saranno compensati in sede di rimborso dei prestiti ponte concessi ad Alitalia. Oggi Fratelli d’Italia ha presentato una risoluzione in tal senso in commissione Esteri alla Camera dei deputati. Tutti devono poter tornare in Patria in questo momento di grande difficolta’ e nessun italiano deve essere lasciato indietro”. Lo chiede Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Esteri.