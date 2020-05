CORONAVIRUS | Assistenza ai connazionali, Comites San Paolo: “Si auspica un’ampia campagna informativa”

Si è riunita lo scorso 21 maggio, attraverso la piattaforma Zoom, la Commissione Assistenza del Comites di San Paolo, presieduta dalla Consigliere Daniela Dardi. Obiettivo dell’incontro virtuale, fare il punto della situazione tanto sulle iniziative finora intraprese dal Comites, in questo momento così drammatico, come sulle iniziative che potranno essere fatte nel prossimo futuro, sia per l’assistenza diretta come indiretta.

Presenti alla riunione vari Consiglieri, il Presidente del Comites Renato Sartori e la Consigliere CGIE Rita Blasioli Costa.

Durante l’incontro è stato esaminato quanto previsto dall’art.72 del decreto “Cura Italia”, che prevede la spesa integrativa di 4 milioni di euro per l’anno 2020 per le misure di assistenza a cittadini all’estero in condizioni di indigenza o necessità.

Spiega il Comites in una nota: “Si auspica un’ampia campagna informativa, in collaborazione con il Consolato e con altre entità assistenziali quali i patronati, associazioni ed enti per poter allargare il più possibile il campo di azione”.

Nel corso della riunione sono state presentate altre proposte, in particolare la preparazione della commemorazione della Festa della Repubblica Italiana, all’insegna della solidarietà.