CONTRAFFAZIONE | Sequestrate 95mila valigie con falsi cartellini “made in Italy”

Le Fiamme Gialle hanno svolto più sequestri al porto di Ancona, per un valore di vendita di 3 milioni, dopo il monitoraggio delle importazioni effettuate da un'azienda dell'Ascolano

Secondo quanto riporta oggi Il Resto del Carlino, la Finanza ha sequestrato quasi 95mila valigie in poliestere fatte in Cina ma con etichette made in Italy e destinate a una catena commerciale nazionale.

Le Fiamme Gialle hanno svolto più sequestri al porto di Ancona, per un valore di vendita di 3 milioni, dopo il monitoraggio delle importazioni effettuate da un’azienda dell’Ascolano: oltre cinquanta spedizioni dalla Cina in altrettanti container.

Su ciascuna valigia i cartellini made in Italy attestavano la produzione nello stabilimento di Ascoli.