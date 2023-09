CONTE ATTACCA MELONI | Da qual pulpito

L’ex-premier ed attuale leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte è tornato all’attacco. Queste sono le sue dichiarazioni: “A Meloni abbiamo lasciato un’Italia che correva come una Ferrari, oggi ci ritroviamo una bici con la pedalata assistita. Il +11% di Pil del biennio 2021-22 generato dalle nostre misure è uno sbiadito ricordo. Con Meloni nel secondo trimestre di quest’anno -0,4% di Pil”.

Peccato, per Conte, che la realtà dica una cosa completamente diversa. Provvedimenti presi dai suoi governi, come il Superbonus, il Bonus Vacanze e il Reddito di Cittadinanza, hanno tolto risorse a progetti ben più utili. I provvedimenti presi dai governi di Giuseppe Conte e del suo Movimento 5 Stelle hanno creato dei buchi enormi nei bilanci. Non parliamo della disastrosa gestione della pandemia. Ricordiamo anche i soldi spesi per i banchi a rotelle e per i monopattini.

Ora, egli cerca di dare la colpa dei malanni del nostro Paese all’attuale governo, per galvanizzare il suo elettorato ed avere un po’ di consenso in più. Fa ciò arrivando anche a denigrare l’Italia. Una persona che vive all’estero e che legge le dichiarazioni di Conte pensa che l’Italia sia stata ridotta male da questo governo, quando il M5S di Conte è stato per quasi cinque anni al governo con tre maggioranze diverse.

Ricordo il governo Conte I con la Lega, il governo Conte II con la sinistra e il governo Draghi con una maggioranza che comprendeva tutti i partiti meno Fratelli d’Italia, Italexit e Sinistra Italiana. Il Movimento 5 Stelle è sempre stato al governo nella scorsa legislatura. L’attuale esecutivo è in carica solo dall’ottobre dello scorso anno. Forse, invece di denigrare l’Italia, Conte ed i suoi farebbero bene a fare delle proposte serie.