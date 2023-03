Connettersi a sale ludiche web dall’estero

Il primo aspetto, fondamentale e imprescindibile, a cui appoggiarsi, è la considerazione secondo cui per giocare online in tranquillità è necessario affidarsi a sale web legali, con le autorizzazioni necessarie a garantire modalità di intrattenimento sicure

Giocare ai casinò online è diventata una forma di svago utilizzata da molti utenti, desiderosi di ottenere qualche momento di divertimento con cui allontanare lo stress della quotidianità, e magari anche provare a incassare qualche vincita. Un italiano residente o in viaggio in territorio estero può comunque connettersi a casinò in possesso di licenza per operare in Italia? Dipende dai singoli casi.

Autorizzazioni e regolamentazione

Il primo aspetto, fondamentale e imprescindibile, a cui appoggiarsi, è la considerazione secondo cui per giocare online in tranquillità è necessario affidarsi a sale web legali, con le autorizzazioni necessarie a garantire modalità di intrattenimento sicure, sia per ciò che concerne l’equità dei giochi, sia per la protezione dei dati personali e la correttezza delle transazioni finanziarie. I casinò legali sono quelli che mostrano le licenze rilasciate dagli organismi di controllo del paese di riferimento (l’ADM per l’Italia). Alcuni di essi consentono poi di connettersi anche quando si è fuori dal territorio di riferimento, altri solo a determinate condizioni, mentre con altri ancora non è possibile.

Ad esempio, per iscriversi al casinò Italia Betfair, non ci sono problemi se ci si connette da un luogo posto entro i confini nazionali, in quanto il sito è in possesso della regolare licenza che ne certifica la correttezza secondo i fattori sopra descritti. Non si ha invece facoltà di connettersi dall’estero, a meno di non provare a utilizzare una VPN, ovvero una rete virtuale privata che nasconde l’indirizzo IP dell’utente e la sua provenienza, ipotesi però decisamente sconsigliabile in quanto si rischia il blocco del proprio account.

Informazioni e assistenza

I migliori casinò online mettono a disposizione un esteso quantitativo di giochi slot in modalità prova o di cui usufruire con soldi veri, giochi di carte e da tavolo, opportunità diversificate e sempre aggiornate per momenti ludici da sfruttare responsabilmente. Alcuni di essi permettono di giocare anche dall’estero se ci si è iscritti dall’Italia e se si ha la cittadinanza italiana. Altri siti con licenza ADM non consentono il gioco con connessione da altri paesi.

Per avere notizie a riguardo, di solito è sufficiente leggere con attenzione la descrizione del sito e la pagina FAQ in cui sono contenute domande e risposte che interessano l’utente, o la sezione relativa a termini e condizioni. Già così si riesce spesso a risolvere il dubbio sulla possibilità o meno di giocare dall’estero. In alternativa i casinò più affidabili dispongono di un servizio clienti, contattabile attraverso varie opzioni e attento a fornire al cliente rapide risposte a quesiti riguardanti anche questo aspetto.

Se dunque si vive o si è in procinto di trasferirsi in un paese estero, a tempo indeterminato o solamente per un viaggio di breve o lunga durata, è bene informarsi preventivamente. Da non sottovalutare inoltre è il fatto che leggi sul gioco d’azzardo sono diverse da una nazione all’altra e possono essere modificate in corso d’opera per l’attuazione di nuove forme di regolamentazione, peraltro sempre utili per garantire un’attività di gioco legale e priva di frodi.