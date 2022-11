COMITES ROSARIO | Lucas Del Chierico (MAIE) eletto Presidente: “Continueremo ad essere vicini ai connazionali e alle associazioni italiane”

Il neo presidente: “Ringrazio i colleghi consiglieri per l’onore affidatomi e sono certo che potró contare con il loro sostegno e collaborazione”

Si é tenuta sabato 5 novembre l’Assemblea del Com.It.Es. Rosario che ha eletto all’unanimitá nuovo Presidente Lucas Del Chierico (MAIE), in sostituzione dell’On. Franco Tirelli che aveva presentato le sue dimissioni da Presidente e consigliere Comites dopo la sua elezione alla Camera nella ripartizione America Meridionale.

Il Com.It.Es. ha eletto a continuazione il Segretario all’unanimitá nella persona di Marcelo Pintagro (MAIE), e a lunga maggioranza (13 su 15 consiglieri presenti) il nuovo Esecutivo: Marcelo Castello (MIRES) –Vicepresidente 1-, Marcela Murgia (MAIE) –vicepresidente 2-, Maria Sparisci (MAIE) –tesoriere-, Laura Moro (MAIE), Ivana Quarati (MAIE) e Manolo Contini (Lega) consiglieri esecutivi.

Previamente il primo dei non eletti Carlos Maini aveva sostituito il dimissionario Tirelli, e posteriormente il Comites ha proceduto alla designazione di un nuovo consigliere cooptato Alfredo Soto in sostituzione del dimissionario Ignacio Abut che ha trasferito la sua residenza in Europa.

Presenti alla Seduta, il Console Generale d’Italia Marco Bocchi, il Consigliere CGIE Mariano Gazzola e l’On Franco Tirelli. Il Com.It.Es. poi ha discusso con il Console Generale problematiche legate ai servizi consolari e approvato il parere sui contributi richiesti dagli Enti gestori della lingua italiana: l’Ass. Culturale Dante Alighieri di Rosario e la Unione e Benevolenza Dante Alighieri di Santa Fe.