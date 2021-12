Comites Costa Rica, Giuseppe Cacace: “Grazie a tutti, il meglio deve ancora venire”

Cari Connazionali,

Prima di tutto, voglio iniziare questa mia pubblicazione dicendo “GRAZIE”. Voglio ringraziare ognuno di voi innanzi tutto per la fiducia riposta in me fin da quando iniziammo questo cammino per ottenere il ComItEs in Costa Rica. Dopo alcuni anni senza uno spazio e senza i benefici che il ComItEs offre all’intera comunità italiana, possiamo dire che “CE L’ABBIAMO FATTA”.

Non posso dire che sia stato facile arrivare qui, è stata una lunga strada che abbiamo dovuto percorrere, sono state ore di idee, incontri, chiamate, coordinamento e quant’altro per raggiungere un nutrito gruppo di italiani orientati al cambiamento.

Il risultato è stato un chiaro esempio di ciò che INSIEME COME SQUADRA possiamo ottenere.

“Una cosa è far parte della storia e un’altra è guardarla dallo schermo televisivo”. Grazie al supporto di molti, abbiamo iniziato a scrivere questa nuova storia per gli italiani nel paese del “Pura Vida”. Questo primo trionfo non è merito di una sola persona, è stato grazie a ciascuno di voi che ha creduto, sostenuto, aiutato e soprattutto che si è impegnato in questo cammino che ora dobbiamo percorrere come ComItEs a vantaggio dell’intera comunità italiana in Costa Rica.

Non voglio dimenticare il supporto istituzionale e la considerazione che sempre riceviamo dalla nostra Ambasciata d’Italia in Costa Rica, grazie per il lavoro che svolgete e soprattutto per il tempo dedicato all’accoglienza di ogni partecipante, all’iscrizione, alla disponibilità a dare risposta tempestiva e continuare con questo processo che giova alla nostra comunità.

Oggi possiamo dire che i nostri cittadini hanno un gruppo di connazionali che faranno tutto il possibile per sostenere, incoraggiare e generare legami di amicizia, crescita, cultura e sviluppo della nostra comunità. A breve comunicheremo maggiori informazioni circa il ComItEs. Stiamo già programmando il nostro primo incontro. Oggi abbiamo un motivo in più per festeggiare insieme. Il meglio deve ancora venire.

Giuseppe Cacace

Consigliere eletto Comites Costa Rica, coordinatore nazionale MAIE CR