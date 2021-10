Comites Barcellona, “ITALIA RESET”: le persone, le proposte e i valori di una nuova lista

Si presenta come lista nº1 alle elezioni del Comites di Barcellona una nuova candidatura con un nome davvero programmatico e senza nessun riferimento ai partiti: ”ITALIA RESET”. Dicono di tenerci molto alla parola RESET cambiamento profondo, e si dichiarano impegnati gratuitamente a raggiungere un miglioramento visibile del servizio ai cittadini italiani della circoscrizione di Barcellona. Si rivolgono a loro affinché esprimano con forza i loro veri bisogni che si impegnano ad ascoltare e a soddisfare con celeritá e competenza. E si dichiarano diversi. In che cosa? Nella loro natura apartitica e nella piú totale indifferenza a fini político-elettorali diversi dal rispetto dei propri impegni di servizio al cittadino”. E’ quanto si legge in un comunicato.

“Nel programma della lista ITALIA RESET si sottolinea la gratuitá dello sforzo dei propri componenti accompagnata peró dall’assiduo impegno professionale che vuole solo fornire risposte. Il loro programma combina un’offerta di appoggio tecnico piú efficiente e rapido ai bisogni dei residenti italiani, con proposte di crescita e sviluppo qualitativo. Crescita e sviluppo della comunicazione e dell’integrazione, tanto all’ interno della loro numerosa comunitá italiana quanto nel contatto con la realtá sociale e istituzionale che li ospita.

3 sono gli obiettivi dichiarati per lasciare il segno di un vero cambiamento: intensificazione dei contatti fra persone e istituzioni italiane. Difesa e consolidamento dei vincoli e dei ponti con la madre patria. Integrazione con la realtá spagnola nello spirito di una vocazione europea alla apertura e allo scambio di esperienze e culture diverse”.

“Vogliono incidere nella realtá lavorativa e sociale ma anche della vita in generale, includendo iniziative che arricchiscano la qualitá del tempo libero. Sono convinti che il loro “marchio di fabbrica” ITALIA RESET porterá davvero una ventata di novitá nella comunitá italiana della circoscrizione di Barcellona. ITALIA RESET. Un nuovo impulso. Un nuovo orizzonte”, conclude la nota.