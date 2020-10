COLUMBUS DAY | New York, parata virtuale a causa del Coronavirus

Oggi si celebra il Columus Day negli Stati Uniti. E in Oregon, a Portland, è stata una nuova notte di scontri; i manifestanti hanno sfondato i vetri di diversi edifici, inclusa la Oregon Historical Society, e abbattuto due statue di Abramo Lincoln e Theodore Roosevelt.

Secondo i media Usa, i disordini erano legati al ‘Day of Rage’, il giorno della collera, alla vigilia del Columbus Day appunto. Tra i manifestanti e’ comparso uno striscione con scritto: “Smettete di onorare i colonizzatori assassini razzisti”.

Su Twitter, il dipartimento di polizia della citta’ ha annunciato che coloro che “cercano di abbattere una statua con una catena” o che prendono parte ad atti di vandalismo sono “soggetti ad arresto”: “A coloro che marciano in centro, questa e’ stata dichiarata come una rivolta”, ha aggiunto.

Sulla vicenda e’ intervenuto anche il presidente americano Donald Trump, il quale ha scritto: “Sono gli sciocchi di Biden, Antifa radicali. Valli a prendere Fbi, ora”. “Legge e ordine. Portland, chiama i federali” ha proseguito.

Intanto la pandemia fa saltare anche la tradizionale parata del Columbus Day a New York, quest’anno virtuale. Ma avra’ lo stesso un Grand Marshal, il governatore dello stato di New York Andrew Cuomo. Spazio per le celebrazioni della 76/a edizione anche per Anthony Fauci, il virologo italoamericano a capo del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID, Istituto Nazionale per le Allergie e Malattie Infettive).

La parata resta la piu’ grande celebrazione dell’eredita’ Italoamericana nel paese, nonostante la figura di Cristoforo Colombo negli ultimi anni sia stata messa in discussione.

La figura dell’esploratore italiano e’ rimasta coinvolta nella guerra delle statue che secondo molti attivisti hanno un legame con l’eredita’ schiavista del Paese. In diverse citta’ la sua statua e’ stata o abbattuta oppure rimossa.

La parata del Columbus Day a New York e’ quest’anno anche l’occasione per svelare una nuova statua dedicata a Madre Francesca Cabrini, la religiosa italiana dichiarata santa nel 1946, la prima americana, e nel 1950 patrona degli immigrati, che tra le altre cose diede assistenza a molti immigrati italiani negli Stati Uniti.

La statua e’ stata collocata a Battery Park City a Lower Manhattan ed e’ stata finanziata da fondi dello stato dopo che il sindaco Bill de Blasio e la moglie Chirlane McCray sono finiti nel mirino per aver escluso la santa da una nuova serie di statue che onora le donne.