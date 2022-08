CITTADINANZA | Siragusa: “Lo ius sanguinis senza limiti è una follia tutta italiana”

“È folle che in Italia si continui a negare la cittadinanza italiana a migliaia di giovani di origini straniere nati e cresciuti nel nostro Paese, e dunque a negare loro il diritto di voto, mentre a milioni di stranieri che non hanno nulla a che fare con l’Italia si riconosce la cittadinanza per diritto di sangue, grazie ad un avo italiano emigrato all’estero oltre un secolo fa”, così dichiara la deputata di Europa Verde-Verdi Europei Elisa Siragusa.

”La trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis, che il candidato di Fdl nella circoscrizione Sudamerica Fittipaldi dichiara di voler difendere, a tutta la propria discendenza senza limiti generazionali – spiega la deputata – è una follia tutta italiana che ha evidenti ripercussioni sugli italiani all’estero e sulla rappresentatività, se si pensa che già oggi si stimano 80 milioni di oriundi nel mondo, potenziali cittadini italiani”.

”Un mio emendamento al testo sulla cittadinanza – aggiunge Siragusa – prevedeva di limitare la trasmissione iure sanguinis alla quarta generazione. Purtroppo il provvedimento non si è potuto discutere per via della caduta del governo. Lo Ius sanguinis va cambiato – conclude la deputata di Europa Verde – è inconcepibile che nessun partito ne parli“.