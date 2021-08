CITTADINANZA | Ius soli, Letta propone un tavolo di discussione in autunno [VIDEO]

"La reazione di Salvini alle parole di Lamorgese ieri la trovo inaccettabile. La questione della legge di cittadinanza non ha nulla a che vedere con gli sbarchi. Una legge di cittadinanza e' una legge di civiltà fondamentale per il Paese. L'attuale situazione è emersa in tutta la sua insostenibilità anche con i giochi olimpici. Tranquillamente e senza volerne fare bandiere ideologiche, apriamo in autunno un tavolo di discussione in Parlamento per trovare la migliore legge di cittadinanza da dare all’Italia". Cosi' il segretario del Pd Enrico Letta nel suo intervento al Caffé de La Versiliana a Marina di Pietrasanta