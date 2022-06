“Ciao Italia”: in Corea del Sud il festival dedicato al made in Italy

Nelle giornate del 16-18 giugno 2022 il festival “Ciao, Italia”, in Corea del Sud, dedicato alla cultura italiana ed ai rapporti amicizia tra Corea ed Italia.

L’evento è organizzato dal Comune di Chuncheon, capoluogo della provincia sudcoreana del Gangwon, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura di Seoul.

Sono previsti numerosi eventi, sia online che dal vivo, dedicati alla cucina, al cinema ed alla canzone italiana: si va dalle esposizioni e vendita di vini, alle performance di musicisti e ballerini, passando per la proiezioni di Martin Eden, in programma per tutti e tre i giorni del festival.

La cultura italiana, in tutte le sue sfaccettature, continua a conquistare sempre più cuori, anche oltre confine.